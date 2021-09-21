Son yılların, Turizm alanında göz bebeği DİPKARPAZ!

Doğal olarak bu talep, emlak patlamasını da beraberinde getiriyor.

Son zamanlarda artan talep, arazi satışı ve köyde site yapılaşmasını da beraberinde getiriyor.

Bu artışın, önümüzdeki yıllarda nüfusu da artırması bekleniyor. Bunun sadece yaz aylarında değil de, tüm yıla yayılması çok önemli.

Köyde yapılan Eko turizm, insanların Dipkarpaz’a yönlenmesini sağlıyor. Doğal olarak da bu talep, ekonomik olarak halkı mutlu ediyor.

Burada yapılan sitelerin de kira işine girmeden, sadece mal sahiplerine tahsis edilmesi, köy halkı açısından çok önemlidir. Aksi halde bu durum, mevcut tesisleri zora sokar. Kontrol edilmesi gerekir.

Artan talep, nüfus artışı, arazilerin maddi olarak değerlenmesi, Dipkarpaz açısından ivmeyi artırıyor.

Bu beklenti ve talep, yıllardır çekilen sıkıntıların bedeli olur umarım.

Ama hassas noktalarımızı, göz ardı etmememiz gerekir. Bunların başında; yerel istihdam, yerel üretimin desteklenmesi geliyor. Yerel halkın öncelik olması, şarttır.

Diğer bir önemli nokta, tüm sıkıntılara rağmen yatırımını bölgeye yapanlara sahip çıkmaktır.

Devletin 20 yılda yaptığı 15-20 istihdamı, tek bir iş adamı yapıyorsa, buna sahip çıkmak da tüm halkın görevidir.

Görünen o ki geleceğimiz, özel sektörün bölgede kontrollü şekilde çoğalması ile şekillenecektir. Bu memleketin iş insanları ve cesaretli yatırımcıları desteklenmelidir.

Karpaz’ın yakaladığı bu ivmeyi, içinde bulunduğu mevcut durum zaten satıyor. Yapılması gerekenler çok kolay. Sadece, mevcut durumu korumak!

Evet, Dipkarpaz’a talep artıyor. Ve bu artış, ekonomik olarak kalkınmasına katkı koyacaktır.

Şimdi geç olmadan, gerekli vizyon ve misyonu yıllık planlamalar ile masaya koymaktır.

Planlama yapmazsak, bu tren kaçacak. Uyanın artık!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.