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Dipkarpaz'da 24 saat '112 Acil Ekibi' bulundurulmalı

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, Dipkarpaz’da 24 saat on-call olarak '112 Acil Ekibi' bulundurulması için çağrı yaptı.

01 Haziran 2021 Salı 21:45
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Dipkarpaz'da 24 saat '112 Acil Ekibi' bulundurulmalı

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaz aylarında nüfusun 6 binlere çıktığı Dipkarpaz'da 24 saat, on-call olarak 112 Acil Ekibi bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Besim,"boğulma, yılan sokması, kalp krizleri ve birçok hastalığın" yaygın olarak görüldüğü yaz aylarında yaşananlardan ders çıkarılmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Tek sağlık sorununun koronavirüs hastalığı olmadığını belirten Besim'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dipkarpaz hem çok uzak hem de çok yakın... Hepimiz için özel bir bölgemiz. Normalde 2 bin 500 nüfusu var. Yazda bu nüfus 5 bin 500-6 bine çıkıyor. Dış turizmin olmadığı bu yıl belki de daha fazla olacak. Yaz aylarında boğulma, yılan sokma, kalp krizleri ve daha birçok hastalık yaygın görülebiliyor. Sağlık Bakanlığı Dipkarpaz’da özellikle yaz aylarında 24 saat on-call 112 Acil ekibi bulundurmak zorundadır. Dün yaşanan boğulma tehlikesinden ders almak zorundayız. Sağlık maalesef sadece koronavirüs değil."

Son Güncelleme: 01.06.2021 23:33
Anahtar Kelimeler:
Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim
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