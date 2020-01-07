Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı

07 Ocak 2020 Salı 11:36
Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı

Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı. Bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı açıklandı. 

Üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca  bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışını durdurdu ve bölgeye giriş çıkışlara ilaçlı halılar koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgi verdi.

Dipkarpaz köyünde görülen çiçek hastalığıyla ilgili olarak gerekli karantina tedbirlerinin uygulamada olduğu, bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı kaydedildi. Karantina tedbirleri çerçevesinde, bölgedeki mevcut hayvanların ve damızlıkların satışı durduruldu.

Bölgeye giriş ve çıkışlara ilaçlı halılar konularak, araçlarla hastalığın bölge dışına taşınması engelleniyor. Hastalık görülen işletmeler, dezenfekte edildi. Hastalık görülen hayvanlar ise itlaf edildi. 

Son Güncelleme: 07.01.2020 12:04
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTedbirKarantinaçiçekDipkarpaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz: "Çiçek hastalığına karşı ince avı iki hafta yasaklanıyor"
Oğuz: "Çiçek hastalığına karşı ince avı iki hafta yasaklanıyor"
Taçoy, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
Taçoy, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
Lefkoşa’da Kanlıdere’nin su seviyesi yükseldi!
Lefkoşa’da Kanlıdere’nin su seviyesi yükseldi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim