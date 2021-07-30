Dipkarpaz'da korkutan yangın!

Dipkarpaz'da dün Gece Henüz Belirlenemeyen sebeplerden dolayı Evren Dağ'a ait mandırada yangın çıktı.
Yangında bir çok saman, balya ve arpanın yandığı görüldü.
Polis tarafından geniş çaplı araştırma sürüyor.
Son Güncelleme: 30.07.2021 16:21
Yangında bir çok saman, balya ve arpanın yandığı görüldü.
Dipkarpaz'da dün Gece Henüz Belirlenemeyen sebeplerden dolayı Evren Dağ'a ait mandırada yangın çıktı.
Yangında bir çok saman, balya ve arpanın yandığı görüldü.
Polis tarafından geniş çaplı araştırma sürüyor.