Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

Dipkarpaz'da korkutan yangın!

Yangında bir çok saman, balya ve arpanın yandığı görüldü. 

30 Temmuz 2021 Cuma 08:22
4594 Okunma
Dipkarpaz'da korkutan yangın!

Dipkarpaz'da dün Gece Henüz Belirlenemeyen sebeplerden dolayı Evren Dağ'a ait mandırada yangın çıktı. 
Yangında bir çok saman, balya ve arpanın yandığı görüldü. 
Polis tarafından geniş çaplı araştırma sürüyor.

Son Güncelleme: 30.07.2021 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turan Büyükyılmaz: “Şahıslarla Değil, YDP ile Masaya Oturulmuştur”
Turan Büyükyılmaz: “Şahıslarla Değil, YDP ile Masaya Oturulmuştur”
UBP-YDP Krizinin Nedeni Yapılmayan İadeler!
UBP-YDP Krizinin Nedeni Yapılmayan İadeler!
Meyve yemek artık hayal oldu!
Meyve yemek artık hayal oldu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim