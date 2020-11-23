DİPKARPAZ’DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü açıklamalarda bulunarak, Dipkarpaz’da Covid-19 vaka sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.

Öncelikle 2 kişide saptanan Covid-19 belirtilerinin, daha sonra 5 kişiye yükseldiğini söyleyen Coşkun, şu anda 8 vakaya çıktığını ve bunların da iki tanesinin 11 yaşında ve 11 aylık çocuklar olduğunu açıkladı.

Beldede tedbirleri en üst seviyeye çıkarttıklarını da vurgulayan Coşkun, “İnsanlar birbirlerine saygı ve sevgi ile yaklaşmalı. Bu süreci dayanışma ile aşabiliriz. Sağlık Bakanlığı ekipleri de bugün köyde testler yapacak, tüm köylerde testler yapılmalı” şeklinde konuştu.