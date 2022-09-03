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Dipkarpaz’ın açıklarında su almaya başlayan teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik botları, “Lady Morag” isimli gezi teknesinden MAYDAY çağrısı yapılması sonrası teknedeki 2 şahsı kurtardı.

03 Eylül 2022 Cumartesi 22:28
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Dipkarpaz’ın açıklarında su almaya başlayan teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı


Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik botları, “Lady Morag” isimli gezi teknesinden MAYDAY çağrısı yapılması sonrası teknedeki 2 şahsı kurtardı.

Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada saat 00.30 sıralarında 2 İngiliz uyruklu kişinin bulunduğu “Lady Morag” isimli gezi teknesinden, Dipkarpaz Zafer Burnunun 1 mil doğusunda teknenin baş tarafından su aldığı bilgisi geldiği belirtilerek, söz konusu tekneki şahısların Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada teknedeki 54 yaşındaki Stephen Andrew TAMS ve 77 yaşındaki Derek TAMS’ın sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edilerek, gezi teknesinin de Mağusa limanına çekildiği kaydedildi.

Kaynak: Yenidüzen

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