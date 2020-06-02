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Diploma törenlerinin şekli için Bilim Kurulu’ndan yanıt bekleniyor

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, diploma törenleri için Sağlık Bakanlığı’na koşullar konusunda danıştıklarını, bu konuda Bilim Kurulu’ndan yanıt beklendiğini aktararak “Kanaatimce kalabalık tören yapamayacağız ama öğrencilerin bu istek ve duygularını bir şekilde karşılayacağız” dedi.

02 Haziran 2020 Salı 18:46
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Diploma törenlerinin şekli için Bilim Kurulu’ndan yanıt bekleniyor

Normalleşme süreci ile birlikte açılan restoranlar, kafeler, işletmeler ardından öğrenciler de diploma töreni beklentisi içinde…

Bu yönde yoğun beklentileri aktaran Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, diploma törenleri için Sağlık Bakanlığı’na koşullar konusunda danıştıklarını, bu konuda Bilim Kurulundan yanıt beklendiğini aktararak “Kanaatimce kalabalık tören yapamayacağız ama öğrencilerin bu istek ve duygularını bir şekilde karşılayacağız” dedi.

BRT ekranlarında bu yönde soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu;

“Çok şükür süreç ülkemizde sağlıklı bir biçimde geçti. Karne ve diploma törenlerini konuşabiliyoruz. Bunun için mutluyuz. Hep birlikte başardık… Önümüzdeki öğretim yılı telafi eğitimleri yapılacak. Önceden alınan önlemler çerçevesinde okulları bilindiği gibi kapattık.  Diploma, karne törenlerini iptal ettik. Karneleri okullara çok toplulaştırmadan farklı saatlerde seyrek şekilde düzen kurmaya çalıştık ama bu açıklamadan sonra restoranlar, kafeler normalleşme sürecine girdi. İnsanlar diğer isteklerini ifade etmeye başladılar. Veli ve öğrencilerde önce mezun olup olamayacakları telaşı vardı. Şimdi tören telaşı…”

“DİPLOMA TÖRENİ HER ÇOCUĞUN HAKKI VE YAŞAMAK İSTEDİĞİ BİR DUYGU”

“Diploma töreni her çocuğun hakkı ve yaşamak istediği bir duygu… Biz buna saygı duyuyoruz ancak ben velilere şunu ifade ediyorum: Normalleşme sürecindeyiz ve rehavete kapılmadan dikkatli olmalıyız. Sağlık Bakanlığı’na öğrencilerin diploma töreni konusunda, bilim kurulu görüşünü sorduk. Bugün sözlü olarak da konuştuk. Kriterleri hakkında tartışma, çalışma sürüyor. Kanaatimce kalabalık tören yapamayacağız ama öğrencilerin bu istek ve duygularını bir şekilde tatmin edeceğiz”

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
DiplomaDiploma TörenleriKoronavirüs
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