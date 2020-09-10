Direksiyon hakimiyeti kaybedince kaza yaptı!

Bugün saat 18.00 sıralarında Girne Lefkoşa anayolu 11 - 12.km Ciklos mevkiinde Hülya KURAY(K-35) yönetimindeki NY 270 plakalı araç ile Girne istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip o esnada yolun sol şeridi içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Hıcran KANAT(K-43) yönetimindeki SA 772 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan NY 270 plakalı araç yolun solundaki demir bariyerlere, SA 772 plakalı araç ise orta refüj içerisinde bulunan demir bariyerlere çarparak durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.