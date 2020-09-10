Direksiyon hakimiyeti kaybedince kaza yaptı!

Bugün saat 18.00 sıralarında Girne Lefkoşa anayolu 11 - 12.km Ciklos mevkiinde Hülya KURAY(K-35) yönetimindeki NY 270 plakalı araç ile Girne istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip o esnada yolun sol şeridi içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Hıcran KANAT(K-43) yönetimindeki SA 772 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.