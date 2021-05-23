Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 yaşındaki sürücü yoğun bakımda!

İskele-Karpaz ana yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaydeden 25 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:27
1047 Okunma
Direksiyon hakimiyetini kaybeden 25 yaşındaki sürücü yoğun bakımda!

Kumyalı-Pamuklu ana yolundaki sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atan ve zeytin ağacına çarpan aracın sürücüsü Enejan Jorayeva adlı 25 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İskele-Karpaz ana yolunun Kumyalı-Pamuklu arasındaki bölümünün 1-2’nci kilometreleri arasında olan kazada Lefkoşa'da sakin 25 yaşındaki Enejan jorayeva, yönetimindeki EA 751 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce yolun solundan çıkarak takla atan araç, zeytin ağacına çarparak durdu.

Son Güncelleme: 23.05.2021 18:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRNC have 28 new positive COVID-19 cases
TRNC have 28 new positive COVID-19 cases
21’i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı
21’i yerel 28 pozitif vakaya rastlandı
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim