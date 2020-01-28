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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Aracıyla Demir Korkuluklara Çarptı

28 Ocak 2020 Salı 10:50
Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Aracıyla Demir Korkuluklara Çarptı

20 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki demir korkuluklara çarptı. Kopan bir demir korkuluk aracın ön camından içeriye girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bu sabah 08.00 sıralarında meydana geldi.

Can Uğuroğlu (E-20), yönetimindeki JZ 468 plakalı salon araçla Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde kuzeye doğru süratli ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, yolun sağından çıkarak kaldırıma, ardından da demir korkuluklara çarptı. Kopan bir demir korkuluk aracın ön camından içeriye girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Anahtar Kelimeler:
KazaGirne Kapısı
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bellangı 2020-01-28 12:59:52

bellangı verdi

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