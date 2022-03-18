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Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı!

18 Mart 2022 Cuma 08:54
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah Saat 05:40 sıralarında, Girne – Lefkoşa Anayolu’nun Boğaz mevkiinde, Fundijoseph MABAKA (E-23), yönetimindeki LR 203 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.03.2022 10:25
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