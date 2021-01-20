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Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

Gazimağusa - İskele Anayolu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 22:51
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

Gazimağusa - İskele Anayolu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Gazimağusa - İskele Anayolu üzerinde bugün saat 20.30 sıralarında , Aykut Paşa (E-22), yönetimindeki LH 483 plakalı aracı ile Yeniboğazici istikametine doğru seyrettiği sırada St Barnabas çemberini geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 20.01.2021 23:54
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