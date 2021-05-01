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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin duvarına çarparak durabildi

01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:57
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin duvarına çarparak durabildi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 00:10 raddelerinde Gönyeli’ de Belediye Bulvarı üzerinde Güney istikametine doğru CZ 808 plakalı araç ile seyreden Alayköy’ de sakin Ali Deniz SABAHOĞLU (E-24) seyrettiği yol üzerinde bulunan Face&Body önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyettini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından çıkış yaparak Gönyeli Belediyesine ait aydınlatma direğine ve yine gönyeli belediyesine ait çiçek saksısına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra savrulup aracının arka kısmı ile numarası meçhul evin bahçe duvarına çarpıp durmuştur.Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Son Güncelleme: 01.05.2021 10:02
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