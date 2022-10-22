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Direksiyon hakimiyetini kaybetti!

Pamuklu  - Bafra Anayolunda trafik kazası meydana geldi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 21:48
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti!



22.10.2022 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Pamuklu  - Bafra Anayolunun 3. Km'leri arasında, Vesile BULDUK (K-28), yönetimindeki LF 276 plakalı araç ile  Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığına ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak  hasar vermiştir.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
PamukluBafraKaza
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