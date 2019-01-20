Direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüje çıktı!

Mağusa’da bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Dikkatsiz bir şoför kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı, refüj üzerinde duran trafik ışığına çarptı. Olay yerinden öğrenilen bilgiye göre yeşil ışığa yetişmek isteyen dikkatsiz şoför sürat yaptı. Anayol içerinde kaymaya başlayan araç orta refüje vurdu ardından refüjün sonunda bulunan trafik ışığına çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü şans eseri yara alamadan kurtuldu. Kaza sonrası trafikte sıkışma meydana geldi. Aracın refüjden kaldırılması ile trafik eski haline döndü.

KAYNAK:KIBRIS