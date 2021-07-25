Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı

İskele – Mağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 14:30 sıralarında, Yusuf GÜL, yönetimdeki HH 036 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ambelia Restoran yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Meryem GUG, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.