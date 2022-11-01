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"Direnişi halk için sürdürmeye devam edeceğiz"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Yeşilırmak’ın “son derece tahrikkar, yıkıcı, hadsiz bir konuşma” yaptığını belirterek, ateşe benzin dökmeye devam edeceklerini, yolsuzluk yapıldığını ve bu konuların üzerine gitmek ateşe benzin dökmekse, bunu sürdüreceklerini dile getirdi.

01 Kasım 2022 Salı 20:33
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"Direnişi halk için sürdürmeye devam edeceğiz"



Şahali, Meclis’te tüm yasalara katkı koyduklarını, çoğu yasanın oybirliği ile geçtiğini, o yüzden bu konuşmayı "hadsiz bulduğunu" ifade ederek, hükümet ile sadece hukuk kavgası verdiklerini, hukuka uyması için çalıştıklarını, hükümetin Anayasayı “kalbur” ettiğini savundu. Şahali, toplum yararına durmaya devam edeceklerini, her davranışı yasalara uygun yapacaklarını, direnişi halk için sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeşilırmak da, konuşmasında öneride bulunduğunu, herhangi bir hadsiz konuşma yaptığını düşünmediğini, asıl Şahali’nin dile getirilen görüşlere saygı duymadığını, muhalefetin duruşunun her konuda böyle olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
DirenişHalkErkut ŞahaliCTP Milletvekili
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