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Dış Basın Birliği: "Eleştiri hakaret sınırını aşmamalı"

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç, Afrika Gazetesi’nde yayımlanan karikatüre ilişkin açıklama yaptı.

10 Aralık 2017 Pazar 17:30
Dış Basın Birliği: "Eleştiri hakaret sınırını aşmamalı"
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Kıraç, her düşüncenin kamuya mal olabilmesi ve özgürce dile getirilebilmesinin ifade ve basın özgürlüğü ile mümkün olduğuna işaret etti ancak basın özgürlüğünün sınırının da sağduyu ile çizildiğine dikkat çekti.

Gazeteciliğin olmazsa olmaz parçası olan eleştirinin de hakaret sınırını aşmaması gerektiğini kaydeden Kıraç, “mesleğin en zor yanı, uygulamada kantarın topuzunu kaçırmadan belli kişi, zümre ya da toplumları rencide etmeden bu eleştiriyi yapabilmektir. Hele hele seçilmiş toplum liderlerine yönelik ifadeler, iki kez tartılmalı ve temsil ettiği toplumu incitici olmaması için yeniden ölçülüp biçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kıraç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karikatürün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Kanununun 154’üncü maddesine göre de açıkça suç teşkil ettiğini vurguladı.

Dış Basın Birliği Başkanı Kıraç, “meslektaşlarımızı yaşananların ardından daha ölçülü ve dikkatli olmaya davet eder, eleştiride kantarın topuzunu kaçırmamanın önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.

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