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Dış Basın Birliği: Kıbrıs Türk Halkı Kapsamlı Bir Çözüme Yönelik Yapıcı Vizyonunu Sürdürüyor

14 Kasım 2019 Perşembe 13:07
Dış Basın Birliği: Kıbrıs Türk Halkı Kapsamlı Bir Çözüme Yönelik Yapıcı Vizyonunu Sürdürüyor

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç, Kıbrıs Türk Halkı’nın geçmişte ve bugün maruz bırakıldığı haksızlıklara rağmen, Kıbrıs’ta iki halkın siyasi eşitliğini, iki kesimliliği ve Türkiye’nin fiili ve etkin garantisini içeren kapsamlı bir çözüme yönelik yapıcı vizyonunu sürdürdüğünü vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının aynı yaklaşımın Güney Kıbrıs’taki komşuları tarafından  da sergilenmesini beklediğini ifade eden Kıraç, KKTC’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuşması için verilen mücadelenin ardından kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36.yıldönümünü, Anavatan Türkiyenin yaşamsal desteği ve güvencesi altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında huzur ve güven  içerisinde kutlamaktayız. 

Geride bıraktığımız 36 yılda, Anavatan Türkiyenin yaşamsal desteği ve yardımlarıyla Kıbrıs Türk Halkı olarak ulaştığımız nokta, geleceğe ümit ve güvenle bakmamız için yeterli neden oluşturmaktadır”.

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Dış Basın Birliği
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