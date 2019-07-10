Diş hekimi İnci Taşarkan yaşamını yitirdi

Ülkemizin sevilen simalarından, ünlü diş hekimi 63 yaşındaki İnci Taşarkan, hayatını kaybetti. Aynı zamanda gazeteci Sami Taşarkan’ın eşi olan İnci Taşarkan, yakalandığı bir rahatsızlıktan dolayı 5 gün önce hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi Taşarkan’ın ölümü başta tıp camiası olmak üzere büyük üzüntü yarattı. İnci Taşarken, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.