Diş Hekimi Yardımcı Personeli Eğitimi Kursu’nun ikincisi yapıldı. 50 kişilik katılımla ilki geçen sene yapılan kursa bu yıl 39 kişi katıldı. İki kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazananların sayısı 89’a yükseldi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve KKTC Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 23 Kasım’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği konferans salonunda yapılan eğitimde, yardımcı personelin çağdaş uygulamalardaki bilgi düzeyini artırma, ağız ve diş sağlığı alanındaki hizmet kalitesini yükseltme hedeflendi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, sektördeki hastane ve özel kliniklerde yardımcı personel olarak pek çok birey istihdam edildiğini, bu bireylerin sekreterya, sterilizasyon veya cerrahi asistanlık gibi kritik alanlarda temel eğitimden geçmeksizin hizmet verebildiğini aktardı.

Özant, diş hekimi yardımcı personel eğitimlerinin üniversitelerdeki 2 yıllık Ağız ve Diş Sağlığı bölümlerinde verildiğini, diplomalı gençlerin kendi mesleklerinde iş bulabilmeleri için ileride bu alanda yasal çalışma yapılmasının düşünüldüğünü açıkladı. Özant, “Diş hekimleri olarak diş hekimi muayenehanesi, klinik veya polikliniklerde bu eğitimi almış diplomalı kişilerin çalıştırılması tercihimizdir ve yapılacak yasa ile bu istihdam zorunlu olacaktır” dedi.

Bazı kliniklerde hemşirelik mezunu gençlerin de çalıştığını ve onlara da ihtiyaç olduğunu belirten Ahmet Özant, hekimlerin kalifiye elemen eksikliğini gidermek için çalışanlarını kendilerinin eğittiğini söyledi.

Bu yasanın çıkması halinde hale hazırda yıllardır diş hekimi yardımcısı olarak çalışan kişilerin mağdur edilemeyeceğini de vurgulayan Oda Başkanı Özant, kursların bu nedenle düzenlendiğini, söz konusu sertifikalarla bu kişilerin işlerine devam edebileceklerini, ihtiyaç durumunda kursların tekrar yapılacağını kaydetti.