Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı

Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu Dün Yapıldı

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:24
Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu Dün Yapıldı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu dün yapıldı. Oda Başkanlığına Dr. Dt. Ahmet Özant getirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de katıldığı dünkü genel kurulda yetkili organlar da belirlendi.

Yönetim Kurulu, Dr. Dt. Hayriye Tümer, Dr. Dt. Seniha Öztoprak, Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Özay Önöral, Dt Erim Tandoğdu, Dt. Özkem Azmi Öge’den oluşurken; Dt. İzgen H. Karakaya, 
Dt. Nermin Yönel, Dr. Gizem Dimililer yedek üye oldu.

Denetleme Kurulunda, Dt. Sami Solyalı, Dr. Hüseyin Özen, Dr. Serap Çetiner görev yapacak. Yedek üye ise, Dt. Nural Temelci.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Diş TabipleriOlağan Gelen KuruluHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Eşime iftira attılar'
'Eşime iftira attılar'
East Med için imzaların yılsonuna kadar atılması bekleniyor
East Med için imzaların yılsonuna kadar atılması bekleniyor
e-Devlet için 3 istihdam yapılacak
e-Devlet için 3 istihdam yapılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim