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‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ isimli oyun yarın sahneliyor

Mağusa Sanat Tiyatrosu, Alper Susuzlu’nun yazıp ilke Susuzlu’nun yönettiği “Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli oyunu yarın sahneliyor.

28 Kasım 2019 Perşembe 12:46
‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ isimli oyun yarın sahneliyor

Oyun insani değerleri anlatan toplumsal içerikli konuları ele alıyor.

Özellikle kadınların anlatamadıklarını anlatmaya çalışan oyunda, beyaz çarşaflara hapsedilen kadınların trajikomik hallerinin yanısıra oyunda kimin daha akıllı olduğunu ve nefesinin aydınlık olduğunu sorgulanıyor.

Oyunda Ali Çetin, Kumru Garabli, Özgem Gedik, Hilal Başaranlar, Begüm Gedik rol alırken; sahne amirliğini Rabia Çetin ile Salih Hoca, teknik yönetmenliği ise Özgür Garipsazcı yapıyor.

“Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli oyunun yarın saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyeri gerçekleştirilecek.

Oyun, 30 Kasım’da saat 15:00 ve 20:00’de aynı yerde izleyici ile buluşacak.
Rezervasyon 05338230310 numaralı telefondan yapılabilecek.

(BRT/TAK)

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