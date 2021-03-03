DİSİ heyeti HP’yi ziyaret etti

Görüşmede HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay eşlik etti.

Görüşmede özellikle gayrı resmi beşli toplantı öncesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iki partinin görüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca güven yaratıcı önlemler konularına da değinilen görüşmede, karşılıklı olarak beklentiler dile getirildi.

Toplantı sonrasında Kudret Özersay ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu açıklama yaptı.

Halkın Partisi ve DİSİ arasında bu türden temas ve diyaloğun bundan sonra da sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.





