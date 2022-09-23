Dışişleri Bakanı, EİT Genel sekreteriyle görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Üçüncü Sekreter Seval Gökeri'nin hazır bulunduğu bildirildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu EİT ile ülkemizin ilişkileri ele alınmış ve önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen faaliyetler ve işbirliği konuları değerlendirilmiştir. Bu vesileyle Bakan Ertuğruloğlu, Noziri'yi Kıbrıs konusunda detaylı şekilde bilgilendirerek özellikle son dönemde ortaya koyduğumuz yeni pozisyonumuzu anlatmıştır."