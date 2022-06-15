Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu askeri ataşelere bilgi verdi

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden verilen bilgiye göre, 17 Haziran’da sona erecek olan Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2022 Arama Kurtarma Tatbikatını izlemek üzere ülkede bulunan on farklı ülkenin askeri ataşesi, Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti. Ziyarette, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuk askeri ataşelere Kıbrıs konusunda brifing verdi.