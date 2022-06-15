Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden verilen bilgiye göre, 17 Haziran’da sona erecek olan Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2022 Arama Kurtarma Tatbikatını izlemek üzere ülkede bulunan on farklı ülkenin askeri ataşesi, Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti. Ziyarette, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuk askeri ataşelere Kıbrıs konusunda brifing verdi.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu askeri ataşelere bilgi verdi
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, arama kurtarma tatbikatını izlemek için ülkede bulunan askeri ataşelere Kıbrıs konusunda bilgi verdi.
15 Haziran 2022 Çarşamba 09:28
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