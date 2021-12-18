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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bugün Pakistan’a gidiyor

Ertuğruloğlu , Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için bugün adadan ayrılıyor.

18 Aralık 2021 Cumartesi 10:40
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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bugün Pakistan’a gidiyor
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu  Afganistan’daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için bugün adadan ayrılıyor.
Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta yarın yapılacak toplantıya katılacak Bakan Ertuğruloğlu’na Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Ufuk Turganer ile İİT ile İlişkiler Müdürü Selda Çimen eşlik ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Tahsin Ertuğruloğlu
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