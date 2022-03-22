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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile ikili ilişkileri görüştü

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Taha ve Ertuğruloğlu, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

22 Mart 2022 Salı 19:12
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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile ikili ilişkileri görüştü
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ikili ilişkileri ve adadaki son durumu ele aldı.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Taha ve Ertuğruloğlu, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede İİT ile KKTC arasındaki ilişkiler değerlendirilirken, İİT'nin Dışişleri Bakanları Konseyinin Kıbrıs konusunda aldığı kararların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Genel Sekreter Taha, İİT'nin Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde olacağını yinelerken, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da "KKTC Türklerinin haklı davalarında İİT'nin dayanışma rolünü önemsediklerini" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 19 Şubat'ta, Dr. Hacı Ali Açıkgül başkanlığındaki İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu heyetini kabul etmişti.

Tatar, İslam devletlerine, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması için yardımcı olma çağrısı yaparak, "İİT'den beklentimiz, büyük haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türkeri'nin yanında olmalarıdır." şeklinde konuşmuştu.

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