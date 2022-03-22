Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile ikili ilişkileri görüştü

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Taha ve Ertuğruloğlu, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.