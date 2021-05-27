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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:53
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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu’nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) – KKTC Dostluk Grubu heyetini bugün makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, TBMM –KKTC Dostluk Grubu heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle parlamentolar arası işbirliğiyle Anavatan Türkiye ile birlikte hareket etmenin güçlerine güç kattığını kaydetti.

Kabulde söz alan Konya Milletvekili Orhan Erdem, Parlamentoda yer alan 5 milletvekili ile KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erdem, TBMM’nin tüm milletvekillerinin KKTC dostluk grubunun üyesi olduğunu vurgulayarak TBMM Başkanı ve Parlamentodaki tüm vekillerin selam ve saygılarını iletti.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluTBMMKKTC Dostluk Grubu
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