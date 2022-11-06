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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan, sert tepki!

Ertuğruloğlu: “Rum Yönetimi, yeni nesle, Türk katili terörist Grivas’ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, onlara, Kuzey Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’ni görmelerini salık veririm”

06 Kasım 2022 Pazar 10:57
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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan, sert tepki!



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Meclisi’nin, Kıbrıs Türklerinin katili terör örgütü EOKA’nın kurucu lideri Yeoryos Grivas’ın Lefkoşa’da bir dönem saklandığı Azina Evi’ni müzeye dönüştürme kararının, ırkçı ve Türk düşmanlığı hislerini her zaman canlı tutmaya çalıştıklarının ve Türk düşmanlığından beslendiklerinin en bariz göstergesi olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, “Rum yönetimi, yeni nesle, Türk katili terörist Grivas’ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, onlara, Kuzey Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’ni görmelerini salık veririm” ifadesini kullandı.

KKTC’nin dört bir yanında, EOKA teröristlerinin katlettiği Türklerin toplu mezarları olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, “Rum komşularımız güven içinde çok rahat bir şekilde KKTC’ye geçebiliyor; Grivas’ın lideri olduğu EOKA’nın yaptığı vahşetleri Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve diğer toplu mezarlarda da görebilirler” şeklinde devam etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun açıklaması şöyle sürdürdü:

“Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bizimle barış görüşmelerinde bulunur gibi yapan Rum Yönetimi, bir yandan silahlanma girişimlerini hızlandırırken bir yandan da Kıbrıs Türklerine sistemli soykırım uygulamıştır. Rumların silahlanma girişimleri ve EOKA liderinin anılarını canlı tutmak için müze açma kararı, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet vizyonumuzun ne kadar haklı ve Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir. İstediğiniz kadar silahlanın, istediğiniz kadar teröristlerin anısına müze açın, Kıbrıs Türkleri, Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs’ta kendi egemen devletinde var olmaya devam edecektir”

Son Güncelleme: 06.11.2022 12:07
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