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Dışişleri Bakanı Özersay, 3 Eylül’de Ankara’ya gidiyor

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak 3 Eylül Pazartesi günü Ankara’ya gidiyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:16
Dışişleri Bakanı Özersay, 3 Eylül’de Ankara’ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak 3 Eylül Pazartesi günü Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi, bölgedeki hareketlilik, enerji konusunda iki ülkenin işbirliği içerisinde atacakları adımlar, bölgesel güvenlik ve Kıbrıs sorununa ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayMevlüt ÇavuşoğluAnkaraGündemKıbrıs
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