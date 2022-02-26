Dışişleri Bakanı Taçoy, Dağlı’nın Türkiye’ye girişinin yasaklanmasıyla ilgili konuştu

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski Milletvekillerinden Dr. Okan Dağlı’nın “Ülke aleyhine faaliyetler” anlamını taşıyan “G-82” koduyla Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin yasaklanması konusunda Kanal Sim’de Sami Özuslu’ya açıklamalarda bulundu.

“DEVLETİN ALDIĞI POLİTİKA NETİCESİNDE DAĞLI’NIN TÜRKİYE’YE GİRŞİNİN YASAKLANDI”

“Devletin aldığı politika neticesinde Dağlı’nın Türkiye’ye girşinin yasaklandığını” ifade eden Taçoy, konuyla ilgili girişimler yaptıklarını ve yetkili makamlara ilettiklerini belirtti.

“YAPACAĞIMIZ İLK GÖRÜŞMELERDE BUNU KONUŞACAĞIMIZI KARŞI TARAFA İLETTİK”

“Yapacağımız ilk görüşmelerde bunu konuşacağımızı karşı tarafa ilettik” diyen Taçoy, “Diplomatik bir misyona sahip kişinin Türkiye’ye girememesi yanlış sayılır. Bunun nedenleri nedir, düzeltilmesi için görüşmelerimizde bunları konuşacağız” dedi.

Dağlı ile hem kendisinin hem bakanlığının hem de CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ile Teberrüken Uluçay’ın yakından ilgilendiğini ifade eden Taçoy, “(Türkiye ile) olan ilişkilerimizi daha ileriye taşımak ve bu tür sorunları çözmek adına elimizden gelen her şeyi ortaya koyup, gerekli makamlarla görüşeceğiz. Bunu Dağlı’ya da ilettik” şeklinde konuştu.

“TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE ELÇİLİK İLE GÖRÜŞTÜK”

Bakanlık olarak elden gelen tüm ilgi ve alakayı göstereceklerini ifade eden Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile görüştüklerini belirtti.

“DİĞER İSİMLERLE İLGİLİ GİRŞİM YAPILDIĞINA DAİR BİR BİLGİ GELMEDİ”

Türkiye’ye alınmayan diğer 3 Kıbrıslı Türkle ilgili geçmişte herhangi bir girişim yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Taçoy, “Diğer isimlerle ilgili girşim yapıldığına dair bir bilgi gelmedi. Bir görüşme yapacağız” dedi.

Taçoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize yasanın men edilmesi konusunda karar alındığı ve bu durumun düzeltilmesi için gerekli yasal çerçevenin uzaması gerektiği vurgusu yapıyorlar. Bunun bürokratik engel değil bir karar olduğunu söylediler. Elçilik ile de temasa geçtik, onlar da doğrudan devlet tarafından alınan bir karar olduğunu söylediler.”

“YAPILAN GİRİŞİMLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

Develtelrin aldığ kararkarala her zaman için saygı duyduklarını yineleyen Taçoy, yapılan girişimlerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.