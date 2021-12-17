Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
Enver Bahçeciler tutuklu kalacak
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
Bakanlıkta skandal!
Bakanlıkta skandal!
banner107

Dışişleri Bakanlığı: “AB, Rum tarafının yönlendirmesiyle hareket etmeyi tercih ediyor"

Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, AB Genel İşler Konseyi’nin Genişleme Kararları kapsamında Kapalı Maraş’a yapılan atıfların ve Türkiye’ye yapılan çağrıların, “AB’nin Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesi ile hareket etmeyi tercih ettiğinin bir göstergesi” olduğu savunuldu.

17 Aralık 2021 Cuma 18:31
44 Okunma
Dışişleri Bakanlığı: “AB, Rum tarafının yönlendirmesiyle hareket etmeyi tercih ediyor"
banner108

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi’nin Genişleme Kararları kapsamında KKTC’nin egemenliğinde bulunan kapalı Maraş’a yapılan atıfların ve Türkiye’ye yapılan çağrıların, “AB’nin Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesi ile hareket etmeyi tercih ettiğinin bir göstergesi” olduğu savunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Üyelik dayanışması” kisvesi altında yalnızca bir tarafa açıkça destek vererek, adadaki diğer tarafın varlığını ve egemenliğini görmezden gelen yaklaşıma sahip Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk halkından gün geçtikçe daha da uzaklaşmaktadır. 2004 yılından bu yana Kıbrıs Türk tarafına vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmeyen Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkı nezdinde uğradığı güven erozyonu gün geçtikçe artmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“AB Genel İşler Konseyi toplantısında kabul edilen Genişleme Kararlarında, Rum tarafını memnun etmek için kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır” denilen açıklamada, kararlarda Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki haklarının görmezden gelindiği, AB üyelerinin bazılarının Rum tarafının üyeliğini kötüye kullanmasına izin vermeleri manidar olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut gerçekler hilafına modası geçmiş çözüm modellerini Kıbrıs Türk tarafına empoze etmeye çalışan Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda tarafsız bir aktör olamayacağı yönündeki endişelerimizde haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 695 vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
Güney'de 695 vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi
TKP aday listesini YSK'ya teslim etti
TKP aday listesini YSK'ya teslim etti
HP adayları Arasta’yı ziyaret etti
HP adayları Arasta’yı ziyaret etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim