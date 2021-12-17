Dışişleri Bakanlığı: “AB, Rum tarafının yönlendirmesiyle hareket etmeyi tercih ediyor"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi’nin Genişleme Kararları kapsamında KKTC’nin egemenliğinde bulunan kapalı Maraş’a yapılan atıfların ve Türkiye’ye yapılan çağrıların, “AB’nin Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesi ile hareket etmeyi tercih ettiğinin bir göstergesi” olduğu savunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Üyelik dayanışması” kisvesi altında yalnızca bir tarafa açıkça destek vererek, adadaki diğer tarafın varlığını ve egemenliğini görmezden gelen yaklaşıma sahip Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk halkından gün geçtikçe daha da uzaklaşmaktadır. 2004 yılından bu yana Kıbrıs Türk tarafına vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmeyen Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkı nezdinde uğradığı güven erozyonu gün geçtikçe artmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“AB Genel İşler Konseyi toplantısında kabul edilen Genişleme Kararlarında, Rum tarafını memnun etmek için kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır” denilen açıklamada, kararlarda Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki haklarının görmezden gelindiği, AB üyelerinin bazılarının Rum tarafının üyeliğini kötüye kullanmasına izin vermeleri manidar olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut gerçekler hilafına modası geçmiş çözüm modellerini Kıbrıs Türk tarafına empoze etmeye çalışan Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda tarafsız bir aktör olamayacağı yönündeki endişelerimizde haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır” denildi.