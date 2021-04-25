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Dışişleri Bakanlığı Bıden’ın Açıklamasındaki İddiaları Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’in 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamasındaki mesnetsiz iddiaları şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

25 Nisan 2021 Pazar 14:33
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Dışişleri Bakanlığı Bıden’ın Açıklamasındaki İddiaları Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk ulusunun şanlı geçmişine gölge düşürmeyi amaçlayan bu açıklama, her zaman Anavatanımızın yanında olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de yok hükmündedir” denildi.

Tarihi ve hukuki gerçeklerden yoksun bu açıklamanın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı düşmanlık besleyen siyasi bazı çevreleri tatmin etmek için yapıldığının aşikar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Siyasi kazanımlar elde etmek güdüsüyle yapılan bu açıklama tarihi gerçekleri değiştiremediği gibi, yanlı ve öngörüsüz bu tür adımların Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz etkileri olacağı ve ABD’yi itibarsızlaştıracağı ortadadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, hakikatlerin bilimsel gerçekler ışığında belgelerle ortaya çıkabilmesi için Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısı hala daha geçerlidir. Ayrıca tarihi bir konuyu, siyasetin gölgesinden uzaklaştırmak için yapılan bu çağrıya, bugüne kadar, kötü niyetli çevreler tarafından bir cevap verilmediği de hatırlanmalıdır.

Bu siyasi açıklamanın düzeltilerek, bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından atılmakta olan adımların desteklenmesi, izlenebilecek tek makul yoldur.”

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