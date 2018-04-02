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Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Uğur Umar anıldı

Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Uğur Umar ölümünün birinci yıldönümünde törenle anıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:18
Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Uğur Umar anıldı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mesai arkadaşları, ailesi ve dostları da katıldı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, törende yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ülkeye uzun yıllar hizmet veren Umar’ı saygıyla andıklarını belirtti. Özersay, Umar ile ilgili anılarını da paylaştı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev yapan Uğur Umar, 2017’de ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti. Umar, Strazburg Temsilciliği, İzmir Konsolosluğu'nda görev yapmıştı. Umar, Abu Dabi Temsilciliği’ne atanmış ancak göreve başlayamadan hayatını kaybetmişti.
 

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