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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı

 Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını kınadı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:01
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasında “İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa’da ibadet eden sivillere yönelik saldırılarını müteakip aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce Filistinli kardeşimizin yaralanmasına yol açan hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen İsrail saldırılarının, ayırım yapmadan orantısız güç kullanılmasının sona erdirilmesinin ve Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada “Ortadoğu’da şiddetin sona erdirilmesi ve diyalog yoluyla uzlaşının sağlanması gerektiğine olan inancımızı vurgulamak istiyoruz” denildi.

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