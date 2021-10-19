Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkının AB’ye güvensizliği derinleştiriliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri bakanlarının katılımıyla Lüksemburg’da 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen Dışişleri Konseyi toplantısında Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını ifade edildi.

"RUM TARAFINI MEMNUN ETMEYİ AMAÇLAMAKTAN BAŞKA BİR ANLAM TAŞIMIYOR”

Konsey toplantısında ele alınabilecek birçok acil gündem maddesinin yerine, AB’nin kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri gündeme taşımasının Rum tarafını memnun etmeyi amaçlamaktan başka bir anlam taşımadığının belirtildiği açıklamada, “AB’nin yanlı tutumunu ‘üyelik dayanışması’ adı altında takdim etmesi Kıbrıs Türk halkının AB’ye olan güvensizliğini derinleştirmektedir” denildi.

"ÖNERİLERİMİZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR”

Kıbrıs Türk tarafının yapıcı önerilerinin geçerliliğini koruduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede Kapalı Maraş konusunda, uluslararası hukuk ve özel mülkiyet hakkı gözetilerek alınan karar; bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’de iş birliğini tesis edebilecek olan ve hala masada olan 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz maalesef AB tarafından görmezden gelinmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının olumlu bir sonuç doğurmadığı ortadadır. Bu gerçekten hareketle, Kıbrıs Türk tarafı, egemen eşitliğe dayalı iş birliği önerisini yapmıştır. Olguları yansıtan bu önerinin tek gerçekçi çözüm yolu olduğunun tekrar anımsatılmasında fayda görülmektedir.”