Dışişleri Bakanlığı: Nava’nın Güney’i destekleyen yanlı demeci şaşırtıcı değil

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’nın 7 Şubat 2022 tarihinde bir gazete vermiş olduğu ve Güney Kıbrıs’ı destekleyen yanlı demeci hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Nava’nın demecinin son derece talihsiz bir açıklama olduğunu belirtilirken, ‘şaşırtıcı’ olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Nava’nın, yapmış olduğu açıklamasında, ‘iki Devletli çözümün kabul edilebilir olmadığını, AB’nin Kıbrıs sorununun siyasi eşitliği temel alan iki-toplumlu, iki-bölgeli bir federasyon temelinde ve BM çerçevesinde kapsamlı bir şekilde çözülmesine olan bağlılığını sürdürdüğünü’ ifade etmesi AB yetkililerinin adadaki gerçekleri halen idrak edemediğini bir kez daha gözler önüne sermektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“AB yetkilisinin açıklamaları Birliğin Güney Kıbrıs’ı koşulsuz desteklediğinin ispatıdır. Geriye dönüşü olmayan bu hata ile Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda tarafını seçmiştir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs meselesinin çözümüne yorum yapması ve hüküm vermesinin hiçbir ahlaki veya yasal yönü bulunmamaktadır.

50 yılı aşkın süre müzakere edilen “iki-toplumlu, iki-bölgeli federasyon modeli” Crans Montana’da sona ermiştir. Kıbrıs Türk tarafı, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısında, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılabilmesini teminen, adada var olan gerçeklere ve iki tarafın işbirliğine dayanan iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme varmak amacıyla ortaya koyduğu yeni vizyonunu ileriye götürmeye kararlıdır.

Kıbrıs Türk Halkının egemen eşit varlığını görmezden gelmeye devam eden Avrupa Birliği yetkililerini, tarihin kalıntısı olan federasyon modeline vurgu yapmayı bir kenara bırakarak, Kıbrıs Türklerine karşı adil bir yaklaşım sergilemeye ve Ada’daki gerçekleri görmeye davet ediyoruz.”