Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin kararına tepki: "Silah ambargosunu kaldırmak büyük hata olur"

16 Nisan 2019 Salı 11:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin kararına tepki: "Silah ambargosunu kaldırmak büyük hata olur"
banner44

banner41
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından 1987 yılından bu yana Rum tarafına uygulanmakta olan silah ambargosunu kaldırma yönünde atılacak bir adımın Doğu Akdeniz bölgesinde silahlanma yarışını tetikleyeceği uyarısında bulunarak bunun yangına körükle gitmek anlamı taşıyacağına dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında “gerek ülkede gerekse yurt dışında yabancı devlet ve uluslararası örgüt temsilcileriyle yapılacak diplomatik görüşmelerde bu konudaki hassasiyeti ve riskleri muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Malumları olduğu üzere, diğer gerekçeler yanında adadaki barış ve istikrar ortamının gerilime dönüşmemesi için GKRY’ne 1987 yılından beridir ABD tarafından silah ambargosu uygulanmaktadır. ABD Meclisi’nde, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların çıkarlarını ileriye götürmek için seçildiği günden beri büyük uğraş veren bilindik Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri neredeyse her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için yeni bir yasa tasarısını ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine sundular. Tasarı henüz ilgili Komiteler tarafından gündeme alınıp görüşülmemiştir. Ancak bu konunun ileri götürülmesine ilişkin olarak gerek ilgili senatör, gerekse Kıbrıs Rum liderliği tarafından yapılan açıklamalar saldırganlık içermekte ve adadaki barış ve istikrarı tehdit eder nitelik taşımaktadır. İlgili tasarıda ABD’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik, enerji ve güvenlik çıkarlarını koruma gerekçesiyle bu ambargonun kaldırılması savunulmaktadır. Yasa tasarısında ayrıca Yunanistan’a üç milyon dolarlık silah finansmanı ile yine Yunanistan ve Rum tarafına ikişer milyon dolarlık askeri eğitim yardımı da öngörülmektedir. Sürekli olarak vurguladığımız üzere bölgemizde ve adamızda istikrar ve huzur ortamı Kıbrıs Türk tarafı için çok önemlidir ve bu doğrultuda atılabilecek her türlü işbirliği adımını ileriye götürmeye hazırız. Ancak zaten zor bir coğrafyada bulunan adamızdaki mevcut huzur, güven ve istikrarı sekteye uğratacak adımların atılması konusunda da hassas olduğumuzun bilinmesi gerekir. Buna yönelik olarak ABD Meclisi’nden ilgili tasarıyı diğer benzer tasarılarda olduğu gibi komite aşamasında reddetmesini ve bölgesel işbirliğini teşvik edecek adımlar atılması yönünde ilgili taraflara çağrı yapmasını umut ediyoruz. Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma yönünde atılacak bir adım Doğu Akdeniz bölgesinde silahlanma yarışını tetikleyeceği uyarısında bulunma ihtiyacı hissediyoruz. Böyle bir adım yangına körükle gitmek anlamı taşıyacaktır. Dışişleri Bakanlığı olarak gerek ülkede gerekse yurt dışında yabancı devlet ve uluslararası örgüt temsilcileriyle yapılacak diplomatik görüşmelerde bu konudaki hassasiyeti ve riskleri muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş20 2019-04-16 13:32:01

ABD'de Türk düşmanı Yahudi, Rum ve Ermeni lobileri boş durmuyor. ABD'de bunların etkisini azaltacak çalışmalar yapılmalıdır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kamu görevlisine 1 yıl hapis
Kamu görevlisine 1 yıl hapis
TCG Sakarya Denizaltısı Girne Limanı’nda Ziyaret Edilebilecek
TCG Sakarya Denizaltısı Girne Limanı’nda Ziyaret Edilebilecek
İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”
İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim