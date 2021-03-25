Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, BMBG Kuvvet Komutanlığına yapılan atamanın hayal kırıklığıyla karşılandığını vurguladı.

25 Mart 2021 Perşembe 21:02
151 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle...

"Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Kuvvet Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığına dair BM tarafından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.

BMBG Komutanı’nın atanması öncesinde ülkemiz makamlarına danışılmaması ve rızamızın alınmaması kabul edilemezdir. Kuvvet Komutanı’nın atanması öncesindeki süreçte gerek Bakanlığımız gerek New York Temsilciliğimizin BM yetkilileri nezdinde yapmış oldukları girişimler sırasındaki tüm ikazlarımıza karşın, BM’nin uzun yıllar boyunca oluşmuş teamüller ve çalışma esaslarına aykırı şekilde konuyu basın açıklaması yoluyla duyurmasını esefle kınıyoruz.

BMBG’nin çalışmalarının başarısı KKTC ile işbirliğinden geçmektedir. Bir işbirliği bekleniyorsa sözkonusu atama ve ülkemizi ilgilendiren durumlarda makamlarımızın rızasının alınması elzemdir.

Özellikle 5+BM gayriresmi toplantısı arifesinde BM’nin iki taraf arasındaki hassas dengeye zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgularız.

Söz konusu atamaya ilişkin rahatsızlık ve görüşümüz BM yetkililerine iletilmektedir."

Son Güncelleme: 25.03.2021 22:05
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBMBG Kuvvet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Taşer 76 yaşında hayatını kaybetti
Ersin Taşer 76 yaşında hayatını kaybetti
Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklandı
Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklandı
Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.
Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim