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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'ın ortak açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın Atina’da gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan ortak açıklamaya tepki gösterdi.

19 Ekim 2021 Salı 19:54
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'ın ortak açıklamasına tepki
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın Atina’da gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan ortak açıklamaya tepki gösterildi.  Açıklamada, “Ortak açıklamada yer alan hususlar adadaki siyasi ve hukuki gerçekleri yansıtmamaktadır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs adasında biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) diğeri de Güney Kıbrıs olmak üzere iki ayrı devlet bulunmaktadır. Bu iki devletin yaptıkları açıklama ve aldıkları kararlar sadece kendilerini bağlamaktadır. Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir. Kıbrıs meselesine ilişkin konularda Güney Kıbrıs ve diğer tarafların muhatabının KKTC olduğunun bir kez daha altının çizilmesinde yarar görmekteyiz.

Anılan ortak açıklama gerçekleri saptırmayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin bir eseridir. Rum tarafının ilk kışkırtıcı faaliyetinin Mısır ile imzaladığı tek yanlı deniz hudutlarının sınırlandırılması anlaşması olduğu da anımsanacaktır. Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal eden Rum tarafının siyasetine Mısır’ın destek vermesini kınamaktayız.

Kıbrıs Türk tarafı Temmuz 2019 tarihinde hidrokarbon kaynaklarının ortak yönetimine ilişkin kapsamlı ve yapıcı bir öneri yapmıştır. Bu önerimiz halen geçerlidir. Bölgede işbirliğinin yolunu açacak bir öneri de Anavatan Türkiye tarafından yapılmıştır. İlgili tarafları bir konferansta bir araya getirmeyi öngören bu öneriyi KKTC de desteklemektedir.

Ancak, GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlal edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir. KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı muhafaza etme kararlılığını sürdürecektir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Devletimizin belirlediği ruhsat alanlarında Kıbrıs Türk halkı adına çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine eşdeğer ve eş zamanlı adımlarla karşılık verilecektir.”

Son Güncelleme: 19.10.2021 19:55
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