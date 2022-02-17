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Dışişleri Bakanlığı'ndan Metehan geçiş noktası açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Metehan Sınır Kapısı’ndaki altyapı eksikliğini gidermekten ve fiziki engelleri kaldırmaktan kaçındığını ve bu siyasi anlayışın, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkı ile yabancıların günlük hayatlarını zorlaştırmakta olduğunu bildirdi.

17 Şubat 2022 Perşembe 17:16
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Metehan geçiş noktası açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının Metehan Sınır Kapısı’nda gerekli düzenlemeyi yapması halinde yaşanmakta olan trafik sıkışıklığının son bulacağını ve bölgede, araçlı geçişlerin aksamadan yapılabilmesine ilişkin başka çözüm arayışlarına ihtiyacın ortadan kalkacağını kaydetti.

“GKRY’NİN GÜMRÜK KONTROLLERİNİ MAKSADINI AŞACAK KADAR ARTIRDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR”

Dışişleri Bakanlığı’ndan Metehan Sınır Kapısı’ndaki araçlı geçişler hakkında yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GKRY’nin altyapı eksikliği ve koyduğu fiziki engeller nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’nda yoğun bir trafik sıkışıklığı süregelmektedir. Kıbrıs Rumlarının ülkemizden alışveriş yapmasına mani olmak amacıyla GKRY’nin gümrük kontrollerini maksadını aşacak kadar artırdığı görülmektedir. Bu nedenle, uzun zamandan beri Metehan Sınır Kapısı’ndaki altyapı eksikliğini gidermek ve fiziki engelleri kaldırmaktan kaçınmaktadır. Bu siyasi anlayış, Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkı ve yabancıların günlük hayatlarını zorlaştırmakta ve yoğun şikâyetlere neden olmaktadır. Rum tarafının gerekli düzenlemeyi yapması halinde yaşanmakta olan trafik sıkışıklığı son bulacak ve bölgede, araçlı geçişlerin aksamadan yapılabilmesine ilişkin başka çözüm arayışlarına ihtiyaç ortadan kalkacaktır.”

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