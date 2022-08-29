Dışişleri Bakanlığı'ndan protesto!

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, konu ile ilgili olarak BM Barış Gücü yetkililerinin bugün bakanlığa davet edildiği ve olayın, bakanlık tarafından kuvvetle protesto edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız yetkilileri, muhataplarından, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile bilistişare olayın ciddiyetle ve ivedilikle araştırılmasını ve işletmeye verdikleri zararın gecikmeden karşılanmasını istediler. Ayrıca, verilen zararın karşılanmasına ilişkin işletmecimizin dilekçesini de muhataplarına iletmişlerdir.

Görüşmede, BM Barış Gücü’nün ülkemizde misafir olarak bulunduğu ve ülkemizin kural ve yasalarına uymaları gerektiği hatırlatılmıştır. Bu olay, esasen, KKTC’nin, BM ve ülkemiz arasında BMBG’nin topraklarımızdaki faaliyetlerini düzenleyen yasal bir anlaşmaya varılmasına ilişkin ısrarında ne denli haklı olduğunu kanıtlamaktadır.”