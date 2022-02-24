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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna’da bulunan KKTC vatandaşları için duyuru

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna’da bulunan KKTC vatandaşları için duyuru yapıldı.

24 Şubat 2022 Perşembe 12:17
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna’da bulunan KKTC vatandaşları için duyuru
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Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.

Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür. Tüm halkımıza önemle duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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