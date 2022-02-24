Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna’da bulunan KKTC vatandaşları için duyuru

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.

Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür. Tüm halkımıza önemle duyurulur.