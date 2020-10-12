Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan dün Derinya Kara Sınır Kapısı’nda yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının Rum polisi nezaretinde barikatları kırarak ara bölgeye geçmesi ve ellerindeki meşaleler ile havai fişekleri bölgeye atmak suretiyle yangın çıkarmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Rum yetkililerin bugün yaptıkları kınama açıklamalarının, bundan önce meydana gelen benzer nitelikteki olaylara ilişkin açıklamaları hatırlattığı belirtilirken, “Medya aracılığıyla Rum polisinin önünde cereyan ettiği açıkça görülen mezkur olayla ilgili olarak kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği yönündeki açıklamalar trajikomiktir” dendi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamı şöyle: