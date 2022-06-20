Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının terörist Abdullah Öcalan yakalandığı zaman üstünde bulunan sahte Rum pasaportunda ismi yer alan Lazaras Mavros Rum Yönetimi’ndeki askeri tatbikatta silahla yer alması ve Papazlara silah talimi yaptırılması gibi kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:15
30 Okunma
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı
banner48

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar vermeyi amaçladığı ve Türk düşmanlığını perçinlemek için elinden geleni yaptığı belirtilerek, “Türkiye’de yıllardır binlerce kardeşimizin canına kıyan eli kanlı terör örgütü PKK’ya verilen destek, Rum tarafının ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ politikası güttüğünün açık bir göstergesidir. Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar vermeyi amaçlayan ve Türk düşmanlığını perçinlemek için elinden geleni yapan Rum yönetiminin, barış ve huzur içinde bir gelecek inşa etme yönündeki söylemlerinin sadece samimiyetsiz ifadelerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumunun “meydan okuyan” olarak nitelendirildiği açıklamada, bu tutumun bölgedeki huzuru ve istikrarı bozduğu ve taraflar arasında güvensizliği derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Adadaki güvenliğinin yegane koruyucusu olan Anavatan Türkiye’nin desteği ile Kıbrıs Türk Halkının siyasi hak ve çıkarlarını koruma kararlılığındadır” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz!
Çavuşoğlu: Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz!
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Erhürman: Halkımızı ve Üreticimizi Stabil Para Birimine Geçerek Koruyabiliriz
Erhürman: Halkımızı ve Üreticimizi Stabil Para Birimine Geçerek Koruyabiliriz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim