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Dışişleri Bakanlığı, sözde 6 numaralı ruhsat sahasında doğal gaz arama çalışmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tek taraflı ilan ettiği sözde 6 numaralı ruhsat sahasında doğal gaz arama çalışmasını kınadı.

24 Mayıs 2022 Salı 19:54
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Dışişleri Bakanlığı, sözde 6 numaralı ruhsat sahasında doğal gaz arama çalışmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “GKRY, tek taraflı faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının adanın doğal kaynakları üzerinde eşit haklarını ihlal etmeye ve işbirliği yerine, Doğu Akdeniz ve adadaki gerginliği tırmandırmaya devam etmektedir” denildi.

Açıklama şöyle:

“GKRY’ne 13 Temmuz 2019 tarihinde yaptığımız, hidrokarbon iş birliği ve hakça paylaşım önerimiz hâlâ masadadır.

GKRY’nin bu iş birliği önerimize olumlu yanıt vermesini ve tek yanlı faaliyetlerini biran önce sonlandırmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, Kıbrıs Türk tarafı, müktesep hakları çerçevesinde 2011 yılında belirlediği ruhsat sahalarında, hidrokarbon çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.  Bundan kimsenin rahatsız olmaması gerekir.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin 2020 yılında yaptığı, Doğu Akdeniz’de KKTC dahil ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı bir konferans düzenlenmesi önerisini desteklemeye devam edeceğiz.”

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