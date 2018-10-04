Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94497
ALTIN
238.488
DOLAR
6.1989
STERLİN
8.0557
EURO
7.1305
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Dışişleri Bakanlığı:Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz

04 Ekim 2018 Perşembe 19:14
Dışişleri Bakanlığı:Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin, tek taraflı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “7 numaralı parseli” lisans başvurusuna açmasına tepki göstererek, “Haklarımızın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Rum tarafının hukukla aykırı bu tutumu bölge istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bir adımdır” dedi.

Bakanlık konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin Güven Yaratıcı Önlemler hususunda çağrılarını artırdığı bir dönemde, tüm dünya tarafından iki halka ait olduğu kabul edilen ada etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının işbirliği çağrılarına kulak tıkayarak, bir kez daha tek taraflı ve hukuki zeminden yoksun adımlarında ısrar ediyor olmasının, bölgedeki tansiyonun artmasına hizmet edeceğini ve adadaki iki halkın birbirinden daha da uzaklaşmasına neden olacağını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yer alan 7 numaralı parseli, diğer parsellerde arama izni olan yabancı şirketlerin lisans başvurularına açması, yeni oldu-bittilerle, ortağı olduğumuz doğal kaynaklara ilişkin olarak haklarımızın gasp edilmesine yönelik politikalarını ısrarla sürdürmekte olduğunun bir göstergesidir. Rum tarafının bu hukuka aykırı bu tutumu bölge istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bir adımdır. 

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin eşit hak ve çıkarlarını hiçe sayan bu anlayış, 2017 yılında Kıbrıs Konferansı’nın çökmesine ve 50 yıldır adada bir uzlaşıya varılamamasına neden olan ve yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmayan zihniyetin bir yansımasıdır. 

Uluslararası toplum tarafından kabul edilmez olarak nitelendirilen adadaki statükoyu körükleyen tam da bu zihniyettir. Rum tarafının tek yanlı ve hukuktan yoksun faaliyetlerine göz yuman uluslararası toplumun bu taraflı ve hakkaniyetten uzak yaklaşımı hem Kıbrıs’ta bir uzlaşıya varılmasını, hem de barışçıl bir ortam yaratılmasını engelleyen en önemli unsurlardan birisidir. 

BM Genel Sekreteri’nin ve Güvenlik Konseyi’nin Güven Yaratıcı Önlemler hususunda çağrılarını artırdığı bir dönemde, tüm dünya tarafından iki halka ait olduğu kabul edilen ada etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin Kıbrıs Türk tarafının işbirliği çağrılarına kulak tıkayarak, Kıbrıs Rum tarafının bir kez daha tek taraflı ve hukuki zeminden yoksun adımlarında ısrar ediyor olması bölgedeki tansiyonun artmasına hizmet edecek ve adadaki iki halkın birbirinden daha da uzaklaşmasına neden olacaktır.
 
Öte yandan, GKRY’nin ruhsatlandıracağını açıkladığı bahse konu sözde parsel, bir yandan Kıbrıs Türk halkının haklarını hiçe sayarken, diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında geçmişte uluslararası alanda defalarca kayda geçirilmiş olan uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da ihlal etmektedir. 

Hal böyle iken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ada etrafındaki hak ve çıkarlarımızı korumak üzere, gerekli önlemleri almaya ve sondaj faaliyetleri de dahil olmak üzere, doğal kaynaklara ilişkin faaliyetlerimizi ileriye götürmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.” 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Milletvekili Hasipoğlu, BM Kampıyla İlgili Açıklama
UBP Milletvekili Hasipoğlu, BM Kampıyla İlgili Açıklama
Başbakandan Akademik Yılın İlk Dersi
Başbakandan Akademik Yılın İlk Dersi
Türkiye’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne tepki!
Türkiye’den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne tepki!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim