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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:50
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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim eski Koordinatörü Ali Bizden’in dün İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına müsaade edilmemesinin öğrenilmesi üzerine, Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları nezdinde gerekli girişimleri yaptığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşımızın durumuna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları ile istişare devam etmektedir” denildi.

Son Güncelleme: 07.07.2021 16:27
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