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Dışişleri Bakanlığı’ndan Anastasiadis’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğu açıklamada, EOKA örgütünden övgüyle bahsetmesini şiddetle kınadı.

01 Nisan 2022 Cuma 18:04
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Anastasiadis’e kınama
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Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapılara, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Anastasiadis’in terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümünde, adadaki Türk varlığını yok edip adayı Yunanistan’a bağlamak ve ENOSİS’i gerçekleştirmek için yemin etmiş eli kanlı EOKA örgütünden övgüyle bahsetmesini şiddetle kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı mezalim ve katliamların başlıca sorumlusu olan EOKA terör örgütü, tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Rum terör örgütünü öven bu zihniyet, Rum tarafındaki ırkçılık ve Türk düşmanlığının devam etmekte olduğunun başka bir kanıtıdır. EOKA terör örgütünün sözde “bağımsızlık” ve “özgürlük” için “kahramanca” mücadele ettiğini iddia eden Anastasiadis, tarihle yüzleşmek yerine tarihi gerçekleri yeni nesillerden saklamayı tercih etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Adada bugüne kadar bir anlaşmaya varılamamasının başlıca sebebi Rum tarafında uzun yıllardır hüküm süren bu zihniyettir. Bu nedenle, iki halkın kendi devletlerinde, kendi topraklarında, iyi komşuluk ilişkisi içerisinde yan yana yaşamalarını öngören bir anlaşmanın en gerçekçi çözüm modeli olduğu kanaatindeyiz.”

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